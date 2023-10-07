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Тольяттинец стал жертвой мошенника, угрожавшего распространить интимную информацию

7 октября 2023 10:35
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Тольяттинец стал жертвой мошенника, угрожавшего распространить интимную информацию

Раблтник одной из производственных организаций в Тольятти в социальной сети познакомился с «Алиной», несколько дней общался с ней на различные темы, в том числе и конфиденциального характера. После чего от «девушки» 21-летнему тольяттинцу поступило сообщение с угрозой распространения ставших ей известными сведениями. За «молчание» у молодого человека «Алина» запросила денежные средства, которые он, испугавшись огласки, перечислил на указанный счет.

Не рассчитывая на честность вымогателя, житель Тольятти обратился за помощью в полицию. Возбуждено уголовное дело. В настоящее время полицейскими проводится комплекс оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление и задержание лиц, причастных к вымогательству.

Зачастую мошенники хорошо разбираются в людях и могут подобрать подходящие слова для каждой конкретной ситуации. Чаще всего жертвами мошенников становятся те, кто доверяет посторонним людям и не проявляет бдительность.

Теги: Мошенники

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