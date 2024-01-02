Тольяттинец собирался начать наркоторговлю, но не успел

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Сотрудникам полиции поступила оперативная информация о том, что местный житель причастен к незаконному обороту наркотиков.



С целью проверки полученных сведений оперативники установили наблюдение за подозреваемым. В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники ОНК ОП по Центральному району У МВД России по г. Тольятти задержали мужчину на ул. Родины в Центральном районе. В присутствии понятых полицейские обнаружили и изъяли из кармана штанов сверток с белым веществом.



Экспертизой установлено, что изъятое является наркотическим веществом – производным наркотического средства N-метилэфедрона, общей массой более 14 граммов, что законодатель относит к крупному размеру.



В ходе опроса тольяттинец в совершении противоправного деяния признался и пояснил, что приобрел наркотики в теневом сегменте сети Интернет для последующего сбыта. Однако реализовать свой противоправный умысел не успел, так как во время раскладки наркотиков был задержан полицейскими.



Отделом по расследованию преступлений отдела полиции по Центральному району У МВД России по г. Тольятти в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30 ч.4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на сбыт наркотических средств, совершенный в крупном размере). Санкция инкриминируемой злоумышленнику статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от десяти до двадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до двадцати лет и со штрафом в размере до одного миллиона рублей. По ходатайству органа следствия подозреваемому избрана мера пресечения в виде ареста.