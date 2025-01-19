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Тольяттинец прыснул мужчине в лицо из перцового баллончика и отобрал телефон

19 января 2025 12:58
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Тольяттинец прыснул мужчине в лицо из перцового баллончика и отобрал телефон

В конце декабря прошлого года в отдел полиции по Автозаводскому району Управления МВД России по городу Тольятти поступило сообщение о нападении на мужчину 2006 года рождения в подъезде одного из многоквартирных домов.

Прибывшие по указанному в сообщении адресу полицейские убедились, что заявителю не требуется медицинская помощь, после чего подробно опросили его, осмотрели место происшествия, установили и опросили очевидцев произошедшего.

Из материалов, собранных сотрудниками полиции, следует, что, после опубликования заявителем объявления о продаже смартфона, с ним связался потенциальный покупатель, с которым они договорились о встрече. В ходе общения потерпевший передал собеседнику телефон, чтобы тот проверил его состояние, после чего последний распылил ему в лицо содержимое газового баллончика и скрылся в неизвестном направлении вместе с гаджетом. Сумма материального ущерба составила более 70 тысяч рублей.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий оперативникам поступила информация о том, что к совершению преступления может быть причастен мужчина 1998 года рождения. 

Во время опроса задержанный сознался в содеянном и пояснил, что решил украсть телефон, воспользовавшись перцовым баллончиком, чтобы продать его и заработать деньги. Сдав похищенное в один из городских ломбардов, он потратил вырученные денежные средства на собственные нужды.

Возбуждено уголовное дело.

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