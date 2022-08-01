Тольяттинец попросил приятеля перевезти краденое

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Находясь на маршруте патрулирования сотрудники Госавтоинспекции для проверки документов остановили автомобиль отечественного производства.

При проверке документов сотрудники полиции обратили внимание, что мужчина-пассажир заметно нервничает. Полицейские приняли решение досмотреть мужчину и автомобиля.

В ходе осмотра в присутствии понятых в багажнике машины было обнаружено 3 комплекта автомобильных колпаков. Мужчина-пассажир сказал, что это его имущество, но пояснить, зачем ему столько автомобильных колпаков от разных марок машин – не смог

Мужчину доставили в территориальный отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

По данным сотрудников уголовного розыска местный житель 1995 года рождения, ранее не судим, официально не трудоустроен. В ходе опроса задержанный пояснил, что несколько часов назад снял колпаки с трех автомобилей, припаркованных в разных дворах города, и попросил приятеля на автомобиле довезти якобы свое имущество до дома. По пути домой их и остановили дорожные полицейские.

Похищенное имущество, изъятое у подозреваемого, было возвращено законным владельцам, которых еще не успели заметить пропажу.

Отделом дознания ОП №22 У МВД России по г.Тольятти в отношении мужчины возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст.158 УК РФ «Кража». В настоящее время они соединены в одно производство и с обвинительным актом направлены в Мировой суд Автозаводского района для принятия решения по существу.

Автомобиль и имущество, которое находится внутри него это объект повышенного внимания для автоворов, оставляйте транспортные средства на охраняемых стоянках.

К сожалению, потеря бдительности владельца транспортного средства позволяет злоумышленнику совершать преступления, не прибегая к изощренным способам. Сотрудники полиции в очередной раз предупреждают автолюбителей об опасности стать жертвой противоправных действий.