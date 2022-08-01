Тольяттинец попросил приятеля перевезти краденое

Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самаре первый футбольный матч с использованием Карты болельщика посетили более 10 тысяч зрителей
В Самаре первый футбольный матч с использованием Карты болельщика посетили более 10 тысяч зрителей
Сборная Самарской области выиграла чемпионат России по пляжному регби
Сборная Самарской области выиграла чемпионат России по пляжному регби
В Камышлинском районе автомобилистка врезалась в столб и другой автомобиль
В Камышлинском районе автомобилистка врезалась в столб и другой автомобиль
Карту жителя Самарской области от банка Солидарность теперь можно получить и онлайн
Карту жителя Самарской области от банка Солидарность теперь можно получить и онлайн
Полный разрыв экономический связей России и Европы может произойти к 2027 году
Полный разрыв экономический связей России и Европы может произойти к 2027 году
Волонтёры Победы сопроводили Главный военно-морской парад в Санкт-Петербурге и Кронштадте
Волонтёры Победы сопроводили Главный военно-морской парад в Санкт-Петербурге и Кронштадте
Жителям Самарской области рассказали, как уберечь свои персональные данные от кражи
Жителям Самарской области рассказали, как уберечь свои персональные данные от кражи
Прошли первые матчи РПЛ с применением Карты болельщика
Прошли первые матчи РПЛ с применением Карты болельщика
Наверх
Самара  +27 °C, Тольятти  +24 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 61.31
1.11
EUR 62.57
1.35
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
«Летние вечера духовой музыки» Дома офицеров Самарского гарнизона набирает обороты
Участники форума «iВолга» собрали карту ПФО
Полицейские региона провели профилактические мероприятия по дорожной безопасности с детьми
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Август 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Тольяттинец попросил приятеля перевезти краденое

1 августа 2022 10:08
151
Тольяттинец попросил приятеля перевезти краденое

Находясь на маршруте патрулирования сотрудники Госавтоинспекции для проверки документов остановили автомобиль отечественного производства.

При проверке документов сотрудники полиции обратили внимание, что мужчина-пассажир заметно нервничает. Полицейские приняли решение досмотреть мужчину и автомобиля.

В ходе осмотра в присутствии понятых в багажнике машины было обнаружено 3 комплекта автомобильных колпаков. Мужчина-пассажир сказал, что это его имущество, но пояснить, зачем ему столько автомобильных колпаков от разных марок машин – не смог

Мужчину доставили в территориальный отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

По данным сотрудников уголовного розыска местный житель 1995 года рождения, ранее не судим, официально не трудоустроен. В ходе опроса задержанный пояснил, что несколько часов назад снял колпаки с трех автомобилей, припаркованных в разных дворах города, и попросил приятеля на автомобиле довезти якобы свое имущество до дома. По пути домой их и остановили дорожные полицейские.

Похищенное имущество, изъятое у подозреваемого, было возвращено законным владельцам, которых еще не успели заметить пропажу.

Отделом дознания ОП №22 У МВД России по г.Тольятти в отношении мужчины возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст.158 УК РФ «Кража». В настоящее время они соединены в одно производство и с обвинительным актом направлены в Мировой суд Автозаводского района для принятия решения по существу.

Автомобиль и имущество, которое находится внутри него это объект повышенного внимания для автоворов, оставляйте транспортные средства на охраняемых стоянках.

 К сожалению, потеря бдительности владельца транспортного средства позволяет злоумышленнику совершать преступления, не прибегая к изощренным способам. Сотрудники полиции в очередной раз предупреждают автолюбителей об опасности стать жертвой противоправных действий.

 

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Карту жителя Самарской области от банка Солидарность теперь можно получить и онлайн
1 августа 2022  13:06
Карту жителя Самарской области от банка Солидарность теперь можно получить и онлайн
30
Дмитрий Азаров в День ВМФ вместе с земляками почтил память защитников Отечества
31 июля 2022  13:52
Дмитрий Азаров в День ВМФ вместе с земляками почтил память защитников Отечества
659
31 июля футболисты «Крыльев Советов» проведут первый домашний матч в новом сезоне
30 июля 2022  13:40
31 июля футболисты «Крыльев Советов» проведут первый домашний матч в новом сезоне
798
Игорь Комаров и Дмитрий Азаров наградили победителей молодежного форума ПФО «iВолга - 2022»
29 июля 2022  10:48
Игорь Комаров и Дмитрий Азаров наградили победителей молодежного форума ПФО «iВолга - 2022»
2375
Общественные палаты Самарской области и ДНР заключили соглашение на «iВолге»
29 июля 2022  10:43
Общественные палаты Самарской области и ДНР заключили соглашение на «iВолге»
681
Весь список