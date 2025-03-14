Тольяттинец отдал деньги мошеннику, который представился сотрудником коммунальной службы

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Жертвой мошенников стал житель Тольятти. Афера началась с первого звонка от неизвестного, который представился сотрудником коммунальной службы. Собеседник сообщил о срочной необходимости замены счётчиков учета электроэнергии и заверил, что процедура будет проведена бесплатно. Он сообщил, что мужчину уже поставили в очередь, и попросил назвать порядковый номер, который придёт в СМС. Мужчина, не подозревая обмана, продиктовал требуемую информацию.

Спустя некоторое время последовал второй звонок. На этот раз злоумышленник представился сотрудником правоохранительных органов и сообщил о взломе личной страницы на Госуслугах и о том, что сбережения мужчины находятся под угрозой. Для спасения средств их необходимо срочно перевести на безопасный счёт. Мужчина и в этот раз выполнил все инструкции мошенников. В результате с его банковской карты списали 700 тысяч рублей.

Только на следующий день родственники объяснили мужчине, что он стал жертвой обмана, и тольяттинец обратился за помощью в полицию. Возбуждено уголовное дело.

Полиция напоминает:

Представители официальных учреждений никогда не попросят код из смс под каким-либо предлогом, любые неожиданные звонки насторожат.

При сомнениях следует положить трубку и самостоятельно перезвонить в организацию по официальному номеру.