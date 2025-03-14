Я нашел ошибку
Главные новости:
В Красноярском районе изъят мефедрон в значительном размере
В Красноярском районе изъят мефедрон в значительном размере
15 марта в Самарской области ожидается туман при видимости 500 метров и менее
15 марта в Самарской области ожидается туман при видимости 500 метров и менее
В канун Международного дня клиента «ЭнергосбыТ Плюс» отметил платёжную дисциплину 30 юридических лиц Самарской области
В канун Международного дня клиента «ЭнергосбыТ Плюс» отметил платёжную дисциплину 30 юридических лиц Самарской области
В Кинельском районе незаконно застрелили кабанов
В Кинельском районе незаконно застрелили кабанов
Прокуратура в Тольятти добилась установки пандуса в многоквартирном доме для семьи с маломобильными детьми
Прокуратура в Тольятти добилась установки пандуса в многоквартирном доме для семьи с маломобильными детьми
Депутаты Госдумы пожаловались в суд на повышение штрафов ПДД
Депутаты Госдумы пожаловались в суд на повышение штрафов ПДД
Самарского любителя тонировки задержали с огнестрельным оружием
Самарского любителя тонировки задержали с огнестрельным оружием
Почти 70% мошеннических атак в мессенджерах происходят в WhatsApp
Почти 70% мошеннических атак в мессенджерах происходят в WhatsApp*
Наверх
Самара  +5 °C, Тольятти  +6 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 86.62
0
EUR 94.26
0.29
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Музее-галерее «Заварка» пройдет артист-ток с самарскими фотографами
В Самаре пройдет арт-лекция "Художники запасной столицы"
Самарцам расскажут о возникновении славянской письменности
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Тольяттинец отдал деньги мошеннику, который представился сотрудником коммунальной службы

14 марта 2025 11:37
143
Тольяттинец отдал деньги мошеннику, который представился сотрудником коммунальной службы

Жертвой мошенников стал житель Тольятти. Афера началась с первого звонка от неизвестного, который представился сотрудником коммунальной службы. Собеседник сообщил о срочной необходимости замены счётчиков учета электроэнергии и заверил, что процедура будет проведена бесплатно. Он сообщил, что мужчину уже поставили в очередь, и попросил назвать порядковый номер, который придёт в СМС. Мужчина, не подозревая обмана, продиктовал требуемую информацию.

Спустя некоторое время последовал второй звонок. На этот раз злоумышленник представился сотрудником правоохранительных органов и сообщил о взломе личной страницы на Госуслугах и о том, что сбережения мужчины находятся под угрозой. Для спасения средств их необходимо срочно перевести на безопасный счёт. Мужчина и в этот раз выполнил все инструкции мошенников. В результате с его банковской карты списали 700 тысяч рублей.

Только на следующий день родственники объяснили мужчине, что он стал жертвой обмана, и тольяттинец обратился за помощью в полицию. Возбуждено уголовное дело.

Полиция напоминает:

Представители официальных учреждений никогда не попросят код из смс под каким-либо предлогом, любые неожиданные звонки насторожат.

При сомнениях следует положить трубку и самостоятельно перезвонить в организацию по официальному номеру.

Теги: Мошенники

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В Самаре аферисты запугали мужчину и он отдал им 400 000 рублей
13 марта 2025, 10:43
В Самаре аферисты запугали мужчину и он отдал им 400 000 рублей
Остерегайтесь мошеннических схем с использованием сотовой связи. Криминал
323
Мошенники обманывают россиян с помощью самозапрета на кредиты
12 марта 2025, 10:29
Мошенники обманывают россиян с помощью самозапрета на кредиты
Злоумышленники звонят людям, представляясь сотрудниками «Госуслуг», и уверяют, что запрет установлен неверно. Криминал
433
В Сызрани мошенник обманул декретницу на 19 тысяч рублей
12 марта 2025, 09:50
В Сызрани мошенник обманул декретницу на 19 тысяч рублей
Она решила зарабатывать пошивом одежды и нашла на одном из сайтов объявление о продаже швейной машинки. Криминал
411
В центре внимания
15 марта в Самарской области ожидается туман при видимости 500 метров и менее
14 марта 2025  13:55
15 марта в Самарской области ожидается туман при видимости 500 метров и менее
19
Сегодня министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Энварович Файзуллин работает в Самарской области
14 марта 2025  12:58
Сегодня министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Энварович Файзуллин работает в Самарской области
116
Самарская область принимает участие в выставке-форуме
14 марта 2025  10:34
Самарская область принимает участие в выставке-форуме "Интурмаркет"
182
На автомобильных дорогах Самарской области вводится временное ограничение движения тяжеловесного транспорта
14 марта 2025  10:19
На автомобильных дорогах Самарской области вводится временное ограничение движения тяжеловесного транспорта
168
С рабочим визитом в Самарскую область прибыла делегация политической партии ЛДПР.
13 марта 2025  20:59
Губернатор Вячеслав Федорищев и председатель ЛДПР Леонид Слуцкий обсудили развитие отрасли БАС на площадке «Транспорта будущего» в Тольятти
852
Весь список