Тольяттинец ограбил сетевой магазин: вынес алкоголь

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В полицию Тольятти обратился представитель сетевого магазина, который сообщил, что несколько минут назад из торгового зала мужчина, несмотря на предупреждения продавцов, открыто похитил алкогольную продукцию.

Используя скриншот с видеозаписи и показания очевидцев, оперуполномоченные составили и распространили ориентировку с описанием злоумышленника среди личного состава полиции, Росгвардии и общественных организаций правоохранительной направленности.

Сотрудники патрульно-постовой службы полиции, ориентированные на розыск злоумышленника, на маршруте патрулирования возле одного из многоквартирных домов заметили мужчину, схожего по описанию с разыскиваемым, который при виде полицейских попытался скрыться в подъезде.

Патрульные задержали ранее неоднократно судимого за имущественные преступления местного жителя 1984 года рождения и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Злоумышленник сознался в совершении противоправного деяния и пояснил, что алкоголь продал случайному прохожему, а денежные средства потратил на собственные нужды.

Возбуждено уголовное дело.