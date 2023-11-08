Тольяттинец не мог получить денег с должника и забрал его телефон

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В конце октября текущего года в отдел полиции Комсомольского района города Тольятти обратился местный житель 1994 года рождения, который сообщил, что у него похитили сотовый телефон, стоимостью свыше 10 000 рублей.

По указанному адресу прибыли сотрудники следственно-оперативной группы, которые осмотрели место происшествия, установили и опросили очевидцев. В ходе опроса потерпевший пояснил, что на улице встретил знакомого мужчину, и пригласил его к себе в квартиру, расположенную на улице Ярославской, распивать спиртные напитки. Во время застолья мужчина неожиданно взял со стола его сотовый телефон и, несмотря на требования отдать гаджет, выбежал из квартиры. Самостоятельно разыскать заявитель злоумышленника не смог и обратился в полицию.

В ходе проверки мест возможного сбыта похищенного оперуполномоченные уголовного розыска обнаружили и изъяли договор комиссии и товарный чек на телефон, схожий по описанию с похищенным. Установив по документам личность закладчика, полицейские задержали мужчину по месту жительства и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

При опросе ранее неоднократно судимый за имущественные преступления местный житель 1998 года рождения вину в совершении противоправного деяния признал и выразил готовность сотрудничать со следствием. Задержанный пояснил: потерпевший должен ему денежные средства. Забрав его телефон, он решил таким образом вернуть себе деньги.

Отделом по расследованию преступлений, совершенных на территории Комсомольского района У МВД России по г. Тольятти в отношении местного жителя по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.161 УК РФ «Грабеж», возбуждено уголовное дело. Сотрудники полиции принимают меры к розыску реализованного ломбардом телефона.