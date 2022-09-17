тольяттинец нашел чужую карту и пошел по магазинам

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Он расплачивался ей в магазинах за еду и алкоголь до тех пор, пока на карте не закончились средства.

В полицию Тольятти от 41-летнего местного жителя поступило заявление о пропаже банковской карты и списании с ее счета более 3 500 рублей. В ходе опроса он сообщил полицейским, что, предположительно, потерял карту, но точное место и время пропажи мужчина назвать затруднился.

Сотрудники полиции изучили выписку по расчетному счёту потерпевшего и установили, что на протяжении двух дней данной картой расплачивались в одном из магазинов Автозаводского района. Полицейские опросили персонал торговой точки, изъяли и просмотрели записи с камер видеонаблюдения, установленных в магазине и поблизости от него.

В ходе просмотра видеозаписи оперативники сразу же опознали своего подучетного-52-летнего безработного местного жителя, ранее неоднократно судимого, который расплачивался похищенной картой. В результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий полицейские установили места его возможного нахождения, задержали его и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

В ходе опроса подозреваемый пояснил, что банковскую карту он нашел на улице. После первого удачного списания чужих денежных средств мужчина продолжил оплачивать еду и алкоголь. Когда на карте закончились деньги, он выбросил ее.

Возбуждено уголовное дело.

Полицейские напоминают, что в случае обнаружения чужой банковской карты ею ни в коем случае нельзя пользоваться, так как карта принадлежит банку, а денежные средства владельцу. Правильнее обратиться в службу поддержки банка, чтобы ее заблокировать.