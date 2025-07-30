Тольяттинец накинулся с ножом на женщину

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В полицию Тольятти поступило сообщение из медицинского учреждения о госпитализации из квартиры, располагающейся на улице Мира местной жительницы 1981 года рождения с травмами, полученными в ходе бытового конфликта.

Оперативники опросили в больнице потерпевшую, которая пояснила, что она с сожителем находились дома, где вместе распивали спиртные напитки. В какой-то момент между ними возник конфликт на бытовой почве, в ходе которого мужчина нанес ей телесные повреждения кухонным ножом.

На месте происшествия специалисты экспертно-криминалистического отдела Управления МВД России по городу Тольятти обнаружили и изъяли вещи со следами бурого цвета, похожими на кровь, которые впоследствии приобщили к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства.

Сотрудники уголовного розыска задержали и доставили мужчину в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Согласно заключению эксперта, здоровью потерпевшей причинен тяжкий вред.

В ходе опроса местный житель 1989 года рождения признал свою вину в совершении противоправного деяния и пояснил, что конфликт с сожительницей произошел в ходе распития спиртных напитков.

Возбуждено уголовное дело.