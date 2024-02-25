Тольяттинец на замечание от соседа ответил ударом ножа

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В дежурную часть отдела полиции Автозаводского района из медицинского учреждения поступило сообщение об обращении местного жителя 1972 года рождения с травмой, полученной в ходе бытового конфликта.

Для выяснения деталей случившегося по месту проживания мужчины выехал участковый уполномоченный полиции. Полицейский опросил пострадавшего и очевидцев, произвел осмотр места происшествия, изъял у заявителя медицинские документы из лечебного учреждения. При опросе мужчина пояснил, что он сделал замечание своему соседу, который в состоянии алкогольного опьянения сильно шумел, на просьбу мужчина отреагировал агрессивно и нанес ему удар ножом.

Полицейский задержал злоумышленника по месту жительства и доставил в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. В ходе опроса задержанный вину признал и пояснил, что не смог совладать с эмоциями.

Потерпевший направлен на прохождение судебно-медицинской экспертизы, по результатам которой установлено, что противоправными действиями его здоровью причинен легкий вред.

В отношении ранее судимого за имущественные преступления 24-летнего местного жителя по признакам преступления, предусмотренного п. в ч. 2 ст. 115 УК РФ "умышленное причинение легкого вреда здоровью", возбуждено уголовное дело.