Иван Носков оценил ход ремонта автомобильных дорог по улицам Халиловской и Мельничной

Глава города Самара Иван Носков в рамках рабочего объезда территорий оценил ход ремонта автомобильных дорог по улицам Халиловской и Мельничной. К работам дорожные службы приступили по поручению главы города после одной из его встреч с жителями Куйбышевского района. Средства в размере 21 млн. рублей выделены в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».



Улицу Мельничную обновляют на участке площадью 1400 квадратных метров, от улицы Гаванской до улицы Халиловской. На сегодняшний день там полностью выполнена замена бортового камня, более чем на половину – фрезерование проезжей части и устройство асфальтового покрытия из ЩМА-16. По улице Халиловской, от улицы Мельничной до дома №1 по улице Данилевского, на участке площадью более 2 тысяч квадратных метров уже уложен финишный слой асфальта.



«По этим двум улицам достаточно активное движение большегрузных машин, так как с одной стороны располагается мукомольный завод, с другой стороны ведется строительство жилых домов. Естественно, что со временем состояние дорожного покрытия ухудшилось, образовались ямы. Надеемся, что новое покрытие прослужит нам долго», - поделилась жительница Куйбышевского района Ольга Старостина.



Программы еженедельных рабочих объездов главы города Самара формируются по итогам встреч с жителями, из официальных обращений граждан и сообщений, поступающих на личную страницу главы города в социальной сети ВКонтакте.

Фото: администрация Самары