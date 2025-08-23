Я нашел ошибку
Главные новости:
Мальчику назначено амбулаторное лечение.
В Тольятти 7-летний мальчик попал под колеса иномарки
Облепиха укрепляет иммунитет, улучшает зрение и состояние кожи.
Врач-нутрициолог  рассказала о пользе облепихи
На площади 210 квадратных метров.
Ночью в Муранском бору Шигонского района горели два жилых дома и хозяйственные постройки
«Основные этапы подготовки к новому учебному году завершены во всех школах Самары»
Иван Носков посетил ряд школ и проверил их готовность к новому учебному году
Улицу Мельничную обновляют на участке площадью 1400 квадратных метров, от улицы Гаванской до улицы Халиловской.
Иван Носков оценил ход ремонта автомобильных дорог по улицам Халиловской и Мельничной
По легенде учения пожар произошел на четвертом этаже девятиэтажного здания в комнате эмоциональной разгрузки.
Тольяттинские огнеборцы провели пожарно-тактическое учение в здании Сбербанка
Проект поможет вовлечению учащихся ДШИ в музыкальное искусство и нацелен на воспитание не только музыкантов, но и ценителей музыки.
На базе Красноярской Детской школы искусств стартует проект «Детская филармония»
В Самаре проходит всероссийский форум «Музейные маршруты России».
Наш регион укрепляет культурные связи с ведущими музеями страны
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 80.75
0.5
EUR 93.63
0.13
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В регионе стартует оперативно-профилактическое мероприятие «Трафарет»
В Самарском регионе провели слет молодых сотрудников органов внутренних дел
Руководство ГУ МВД СО вместе с Советом ветеранов приняло участие в торжественном мероприятие, приуроченном ко Дню Государственного флага России
Весь список
  • Персональные данные
Всё в Дом Дороги ЖКХ Экология

Иван Носков оценил ход ремонта автомобильных дорог по улицам Халиловской и Мельничной

23 августа 2025 12:30
163
Улицу Мельничную обновляют на участке площадью 1400 квадратных метров, от улицы Гаванской до улицы Халиловской.

Глава города Самара Иван Носков в рамках рабочего объезда территорий оценил ход ремонта автомобильных дорог по улицам Халиловской и Мельничной. К работам дорожные службы приступили по поручению главы города после одной из его встреч с жителями Куйбышевского района. Средства в размере 21 млн. рублей выделены в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

Улицу Мельничную обновляют на участке площадью 1400 квадратных метров, от улицы Гаванской до улицы Халиловской. На сегодняшний день там полностью выполнена замена бортового камня, более чем на половину – фрезерование проезжей части и устройство асфальтового покрытия из ЩМА-16. По улице Халиловской, от улицы Мельничной до дома №1 по улице Данилевского, на участке площадью более 2 тысяч квадратных метров уже уложен финишный слой асфальта. 

«По этим двум улицам достаточно активное движение большегрузных машин, так как с одной стороны располагается мукомольный завод, с другой стороны ведется строительство жилых домов. Естественно, что со временем состояние дорожного покрытия ухудшилось, образовались ямы. Надеемся, что новое покрытие прослужит нам долго», - поделилась жительница Куйбышевского района Ольга Старостина.

Программы еженедельных рабочих объездов главы города Самара формируются по итогам встреч с жителями, из официальных обращений граждан и сообщений, поступающих на личную страницу главы города в социальной сети ВКонтакте.

 

Фото:   администрация Самары

Теги: Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
«Основные этапы подготовки к новому учебному году завершены во всех школах Самары»
23 августа 2025, 12:59
Иван Носков посетил ряд школ и проверил их готовность к новому учебному году
«Основные этапы подготовки к новому учебному году завершены во всех школах Самары» Благоустройство
200
В Самаре проходит всероссийский форум «Музейные маршруты России».
23 августа 2025, 11:25
Наш регион укрепляет культурные связи с ведущими музеями страны
В Самаре проходит всероссийский форум «Музейные маршруты России». Общество
211
Обсудили план мероприятий по предупреждению ДТП, а также подготовку подъездных путей и тротуаров к школам.
22 августа 2025, 20:03
В Самаре прошло заседание комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения
Обсудили план мероприятий по предупреждению ДТП, а также подготовку подъездных путей и тротуаров к школам. Благоустройство
576

В центре внимания
Вячеслав Федорищев с рабочей поездкой посетил соединение специального назначения Центрального военного округа.
22 августа 2025  13:00
День флага: Вячеслав Федорищев наградил спецназовцев и передал дроны на СВО
383
Первым и одним из важнейших вопросов повестки стали кадровые решения и вопросы трудовой дисциплины.
18 августа 2025  17:45
Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание в региональном правительстве
782
В Самарской области отменили региональные налоги для разработчиков БАС и их компонентов, включая сферу гейминга и образовательных технологий.
18 августа 2025  17:11
Эксперты оценили инициативу самарского губернатора по обнулению налогов для разработчиков БАС
780
В Самаре проходит фестиваль
17 августа 2025  12:35
В Самаре проходит фестиваль "Пластилиновый дождь": ФОТО
1110
Вячеслав Федорищев поздравил работников и ветеранов авиации с Днем воздушного флота
17 августа 2025  10:59
Вячеслав Федорищев поздравил работников и ветеранов авиации с Днем воздушного флота
899
Весь список