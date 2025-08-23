На базе Красноярской Детской школы искусств стартует проект «Детская филармония»

191

Проект поможет вовлечению учащихся ДШИ в музыкальное искусство и нацелен на воспитание не только музыкантов, но и ценителей музыки.

В рамках реализации региональной программы «Культурные люди» школа закупила музыкальные инструменты (домра, аккордеоны, баяны, труба, саксофон, кларнет, флейты, цифровое пианино, барабан маршевый). Учащиеся и преподаватели школы уже активно используют музыкальные инструменты на концертах и выпускных экзаменах. Для полного оснащения пространства мини-филармонии школа ждет поступления оборудования и видеостену, которое будет способствовать проведению мероприятий в школе искусств на более высоком уровне. Здесь будет создан современный виртуальный концертный зал с возможностью выступления профессиональных и творческих коллективов школы.

«Использование видеостены в актовом зале школы позволит транслировать видео-, аудио-, фото - и другую информацию на большой экранной площади, что даст возможность демонстрировать учащимся и гостям школы видеотрансляции выдающихся исполнителей, а также видеоряды к концертным программам, тем самым создать условия для преодоления неравенства между жителями большого города и удаленной сельской аудиторией в возможности прикоснуться к высокому искусству», — поделилась директор школы Людмила Синегубова.

Красноярская мини-филармония создана в рамках региональной программы «Культурные люди», разработанной по инициативе губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева.

Она станет постоянно действующей площадкой, оснащенной современным мультимедийным, световым и звуковым оборудованием и музыкальными инструментами. Проект позволит осуществлять популяризацию музыкального искусства, классической и современной музыки среди жителей Красноярского района, приобщению к музыкальному наследству, воспитание уважения к культуре различных народов.

Фото: минкульт СО