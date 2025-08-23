Я нашел ошибку
Мальчику назначено амбулаторное лечение.
В Тольятти 7-летний мальчик попал под колеса иномарки
Облепиха укрепляет иммунитет, улучшает зрение и состояние кожи.
Врач-нутрициолог  рассказала о пользе облепихи
На площади 210 квадратных метров.
Ночью в Муранском бору Шигонского района горели два жилых дома и хозяйственные постройки
«Основные этапы подготовки к новому учебному году завершены во всех школах Самары»
Иван Носков посетил ряд школ и проверил их готовность к новому учебному году
Улицу Мельничную обновляют на участке площадью 1400 квадратных метров, от улицы Гаванской до улицы Халиловской.
Иван Носков оценил ход ремонта автомобильных дорог по улицам Халиловской и Мельничной
По легенде учения пожар произошел на четвертом этаже девятиэтажного здания в комнате эмоциональной разгрузки.
Тольяттинские огнеборцы провели пожарно-тактическое учение в здании Сбербанка
В Самаре проходит всероссийский форум «Музейные маршруты России».
Наш регион укрепляет культурные связи с ведущими музеями страны
В регионе стартует оперативно-профилактическое мероприятие «Трафарет»
В Самарском регионе провели слет молодых сотрудников органов внутренних дел
Руководство ГУ МВД СО вместе с Советом ветеранов приняло участие в торжественном мероприятие, приуроченном ко Дню Государственного флага России
На базе Красноярской Детской школы искусств стартует проект «Детская филармония»

23 августа 2025 11:45
191
Проект поможет вовлечению учащихся ДШИ в музыкальное искусство и нацелен на воспитание не только музыкантов, но и ценителей музыки.

Проект поможет вовлечению учащихся ДШИ в музыкальное искусство и нацелен на воспитание не только музыкантов, но и ценителей музыки.

В рамках реализации региональной программы «Культурные люди» школа закупила музыкальные инструменты (домра, аккордеоны, баяны, труба, саксофон, кларнет, флейты, цифровое пианино, барабан маршевый). Учащиеся и преподаватели школы уже активно используют музыкальные инструменты на концертах и выпускных экзаменах. Для полного оснащения пространства мини-филармонии школа ждет поступления оборудования и видеостену, которое будет способствовать проведению мероприятий в школе искусств на более высоком уровне. Здесь будет создан современный виртуальный концертный зал с возможностью выступления профессиональных и творческих коллективов школы.

«Использование видеостены в актовом зале школы позволит транслировать видео-, аудио-, фото - и другую информацию на большой экранной площади, что даст возможность демонстрировать учащимся и гостям школы видеотрансляции выдающихся исполнителей, а также видеоряды к концертным программам, тем самым создать условия для преодоления неравенства между жителями большого города и удаленной сельской аудиторией в возможности прикоснуться к высокому искусству», — поделилась директор школы Людмила Синегубова.

Красноярская мини-филармония создана в рамках региональной программы «Культурные люди», разработанной по инициативе губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева.

Она станет постоянно действующей площадкой, оснащенной современным мультимедийным, световым и звуковым оборудованием и музыкальными инструментами. Проект позволит осуществлять популяризацию музыкального искусства, классической и современной музыки среди жителей Красноярского района, приобщению к музыкальному наследству, воспитание уважения к культуре различных народов.

 

Фото:   минкульт СО

Вячеслав Федорищев с рабочей поездкой посетил соединение специального назначения Центрального военного округа.
22 августа 2025  13:00
День флага: Вячеслав Федорищев наградил спецназовцев и передал дроны на СВО
383
Первым и одним из важнейших вопросов повестки стали кадровые решения и вопросы трудовой дисциплины.
18 августа 2025  17:45
Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание в региональном правительстве
782
В Самарской области отменили региональные налоги для разработчиков БАС и их компонентов, включая сферу гейминга и образовательных технологий.
18 августа 2025  17:11
Эксперты оценили инициативу самарского губернатора по обнулению налогов для разработчиков БАС
780
В Самаре проходит фестиваль
17 августа 2025  12:35
В Самаре проходит фестиваль "Пластилиновый дождь": ФОТО
1110
Вячеслав Федорищев поздравил работников и ветеранов авиации с Днем воздушного флота
17 августа 2025  10:59
Вячеслав Федорищев поздравил работников и ветеранов авиации с Днем воздушного флота
899
