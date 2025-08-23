Иван Носков посетил ряд школ и проверил их готовность к новому учебному году

216

Иван Носков в рамках рабочего объезда территорий посетил ряд школ и проверил их готовность к новому учебному году. Так, в школе №57 он осмотрел новый футбольный манеж площадью 2,7 тысяч квадратных метров, строительство которого завершается в рамках муниципально-частного партнерства. В школе №140 им. Героя Советского Союза В.В. Сапожникова глава города вместе с директором учреждения Светланой Гайдуковой и главным инженером «РКС-Самара» Игорем Давыдовым проверил устранение последствий коммунальной аварии.



«Конец августа – это финишная прямая для всех школ, основные этапы подготовки к новому учебному году завершены, - отметил глава города Самара Иван Носков. - Школа №57, одна из самых больших в Самаре – хороший пример муниципально-частного партнерства для других учреждений образования города. В том числе при реализации программы «Школьный двор», которую планируем запускать в следующем году. Фактически у ребят будет свой футбольный стадион с искусственным газоном и трибунами, откуда за занятиями смогут наблюдать самые главные болельщики - родители. В начальных классах школы №140 было важно убедиться, что ничего не напоминает о коммунальной аварии, которая произошла на сетях. Все последствия устранены, классы готовы к приему детей».



Как рассказала главе города директор школы №57 Людмила Тюфтяева, общая площадь здания составляет 21 тысяча квадратных метров, а обучается здесь 2800 человек, в том числе около полутора тысяч учеников начальных классов.



В школе №140 Иван Носков осмотрел корпус на улице Липяговской, где после коммунальной аварии капитально отремонтированы полы, окрашены стены и потолок, на территории восстановлено асфальтовое покрытие.



«Совместно с руководством учреждения и департаментом образования оценили ущерб, провели ремонтные работы в шести поврежденных кабинетах. Как и обещали, выполнили все работы до 1 сентября», - отметил главный инженер ООО «РКС-Самара» Игорь Давыдов.



Директор школы №140 Светлана Гайдукова сообщила, что в 2026 году в здании планируется капремонт кровли и спортзала. На эти цели администрация Самары по поручению Ивана Носкова предложит депутатам городской Думы заложить средства в бюджет города.

Фото: администрация Самары