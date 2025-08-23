Я нашел ошибку
Главные новости:
Мальчику назначено амбулаторное лечение.
В Тольятти 7-летний мальчик попал под колеса иномарки
Облепиха укрепляет иммунитет, улучшает зрение и состояние кожи.
Врач-нутрициолог  рассказала о пользе облепихи
На площади 210 квадратных метров.
Ночью в Муранском бору Шигонского района горели два жилых дома и хозяйственные постройки
«Основные этапы подготовки к новому учебному году завершены во всех школах Самары»
Иван Носков посетил ряд школ и проверил их готовность к новому учебному году
Улицу Мельничную обновляют на участке площадью 1400 квадратных метров, от улицы Гаванской до улицы Халиловской.
Иван Носков оценил ход ремонта автомобильных дорог по улицам Халиловской и Мельничной
По легенде учения пожар произошел на четвертом этаже девятиэтажного здания в комнате эмоциональной разгрузки.
Тольяттинские огнеборцы провели пожарно-тактическое учение в здании Сбербанка
Проект поможет вовлечению учащихся ДШИ в музыкальное искусство и нацелен на воспитание не только музыкантов, но и ценителей музыки.
На базе Красноярской Детской школы искусств стартует проект «Детская филармония»
В Самаре проходит всероссийский форум «Музейные маршруты России».
Наш регион укрепляет культурные связи с ведущими музеями страны
Иван Носков посетил ряд школ и проверил их готовность к новому учебному году

23 августа 2025 12:59
216
«Основные этапы подготовки к новому учебному году завершены во всех школах Самары»

Иван Носков в рамках рабочего объезда территорий посетил ряд школ и проверил их готовность к новому учебному году. Так, в школе №57 он осмотрел новый футбольный манеж площадью 2,7 тысяч квадратных метров, строительство которого завершается в рамках муниципально-частного партнерства. В школе №140 им. Героя Советского Союза В.В. Сапожникова глава города вместе с директором учреждения Светланой Гайдуковой и главным инженером «РКС-Самара» Игорем Давыдовым проверил устранение последствий коммунальной аварии. 

«Конец августа – это финишная прямая для всех школ, основные этапы подготовки к новому учебному году завершены, - отметил глава города Самара Иван Носков. - Школа №57, одна из самых больших в Самаре – хороший пример муниципально-частного партнерства для других учреждений образования города. В том числе при реализации программы «Школьный двор», которую планируем запускать в следующем году. Фактически у ребят будет свой футбольный стадион с искусственным газоном и трибунами, откуда за занятиями смогут наблюдать самые главные болельщики - родители. В начальных классах школы №140 было важно убедиться, что ничего не напоминает о коммунальной аварии, которая произошла на сетях. Все последствия устранены, классы готовы к приему детей». 

Как рассказала главе города директор школы №57 Людмила Тюфтяева, общая площадь здания составляет 21 тысяча квадратных метров, а обучается здесь 2800 человек, в том числе около полутора тысяч учеников начальных классов.

В школе №140 Иван Носков осмотрел корпус на улице Липяговской, где после коммунальной аварии капитально отремонтированы полы, окрашены стены и потолок, на территории восстановлено асфальтовое покрытие.

«Совместно с руководством учреждения и департаментом образования оценили ущерб, провели ремонтные работы в шести поврежденных кабинетах. Как и обещали, выполнили все работы до 1 сентября», - отметил главный инженер ООО «РКС-Самара» Игорь Давыдов.

Директор школы №140 Светлана Гайдукова сообщила, что в 2026 году в здании планируется капремонт кровли и спортзала. На эти цели администрация Самары по поручению Ивана Носкова предложит депутатам городской Думы заложить средства в бюджет города.

 

Фото:   администрация Самары

Теги: Самара

