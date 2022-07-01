Тольяттинец хотел сходить в кино, а стал жертвой мошенников

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Будьте бдительны! Не доверяйте объявлениям в Интернете о продаже товаров или услуг по заниженным ценам.



Так, житель Тольятти 1998 года рождения – сотрудник компании по продаже дверей, нашел в одном из мессенджеров объявление о продаже билетов в кино по привлекательной цене. Молодой человек связался с продавцом, который предложил ему забронировать кинозал и предоставил ссылку для оплаты. Тольяттинец ввел реквизиты банковской карты, перейдя по ссылке, после чего с его банковского счета были списаны 6 тысяч рублей тремя транзакциями. Поняв, что стал жертвой мошенников, он обратился в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело.