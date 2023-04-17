Тольяттинец доверился "менеджеру" в мессенджере и отдал 914 тысяч мошеннику

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Мужчине 1999 года рождения, работающим водителем в одной из компаний по сборке мебели «постучался» в мессенджере неизвестный и сообщил, что ему предоставлены услуги персонального менеджера финансовой организации. Мужчина не придал значения полученному смс, но как только пользователь стал сообщать ему о том, что при проверке его данных выяснилось, что на его имя в данный момент оформляются кредиты и для того, чтобы не стать соучастником "сомнительной" операции, необходимо самостоятельно оформить денежный займ и перевести деньги на "безопасный счет", мужчина запаниковал.

Действуя по инструкциям неизвестного, водитель, не раздумывая, перевел на указанные им расчетные счета 941 000 рублей. Через некоторое время мужчина решил проверить свой счет в мобильном приложении и не обнаружив там «спасенных» средств, а решив задать вопрос «менеджеру», увидел лишь удаленный диалог, сразу же обратился за помощью в полицию. В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело.

ГУ МВД России по Самарской области напоминает гражданам, что сотрудники финансовых организаций в телефонном разговоре не просят назвать реквизиты карт, персональные данные и суммы, хранящиеся на счетах; не пишут клиенту в мессенджерах, не предлагают снимать деньги со счетов и переводить их на так называемые «безопасные счета».

При поступлении подобных звонков или смс следует прервать диалог.

Будьте бдительны и расскажите об этих и других правилах безопасности своим родным, близким и друзьям.