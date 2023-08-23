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Тольяттинец доверился малознакомому, отдав ему карту и пин-код, в итоге потерял деньги

23 августа 2023 12:59
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Тольяттинец доверился малознакомому, отдав ему карту и пин-код, в итоге потерял деньги

В дежурную часть отдела полиции по Центральному району У МВД России по г. Тольятти обратился местный житель 1963 года рождения, который сообщил, что с его банковской карты списали более 24 000 рублей.

Заявитель пояснил сотрудникам полиции, что распивал спиртные напитки в компании малознакомого мужчины. В ходе распития он попросил нового знакомого сходить в банкомат снять денежные средства, передал ему карту и сказал пин-код.  В какой-то момент уснул, а когда проснулся, то обнаружил что новый знакомый ушел. Через некоторое время ему стали приходить смс-оповещения о списании денежных средств.  

Сотрудники полиции, изучив выписку с банковского счета, установили, что снятие денежных средств с карты произошло в двух банкоматах, находящихся на территории Центрального района. Сотрудники полиции изъяли записи с камер видеонаблюдения, при просмотре которых   узнали в злоумышленнике ранее неоднократно судимого за кражу и причастность к незаконному обороту наркотиков мужчину.

Оперуполномоченные уголовного розыска, располагая информацией о местах возможного нахождения подозреваемого, задержали его и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

В ходе опроса местный житель признал вину в содеянном и пояснил, что решил воспользоваться картой и не возвращать ее, так как нужны были деньги.

Отделом по расследованию преступлений, совершенных на территории Центрального района, СУ Управления МВД России по г. Тольятти в отношении местного   жителя 2002 года рождения возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 158 УК РФ «Кража». Расследование продолжается. 

Сотрудники полиции рекомендуют гражданам внимательно следить за сохранностью своих вещей; никому не сообщать реквизиты, пин-коды банковской карты и одноразовые пароли; в торговых точках, ресторанах и кафе все действия с банковской картой должны происходить в присутствии держателя карты. В случае потери банковской карты немедленно позвонить в банк для блокировки - это поможет сохранить денежные средства.

 

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