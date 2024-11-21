Тольяттинку, сдающую квартиру через интернет, обманули мошенники

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Жительница Тольятти подала объявление о сдаче квартиры на популярном сайте. Практически сразу ей позвонила женщина, которая сообщила, что едет работать в Самарскую область и готова арендовать квартиру, после чего попросила номер банковской карты и код из СМС-сообщения, пришедшего владелице жилья, для того, чтобы внести оплату.

Поверив собеседнице, 68-летняя женщина назвала все данные, а через несколько минут ей снова позвонили и попросили номер другой карты якобы из-за проблем с переводом. Ситуация повторилась. В результате пенсионерка лишилась 50 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело.