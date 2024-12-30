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Телефонные мошенники активизировались перед Новым годом

30 декабря 2024 11:19
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Телефонные мошенники активизировались перед Новым годом

Телефонные мошенники в преддверии новогодних праздников активизировали свою деятельность для расшатывания кредитно-финансовой системы и дестабилизации обстановки в России.

В МВД РФ сообщили о повышенной активности мошенников перед новогодними каникулами. Злоумышленники используют схемы, заставляя жертв брать кредиты в банках и после этого передавать им деньги.

Позже, когда жертвы пытаются вернуть денежные средства, они вовлекаются в преступную деятельность, полагая, что участвуют в операции по изобличению виновных. Это приводит к тому, что потерпевший становится обвиняемым в тяжких преступлениях.

В Ставропольском крае, в Москве и Санкт-Петербурге, Курской, Московской, Ростовской, Тверской областях, а также других регионах России были зафиксированы поджоги банкоматов по указанию телефонных мошенников, пишет Смотрим.

Теги: Мошенники

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