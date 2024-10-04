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Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Сызранку будут судить за организацию притона и незаконный оборот наркотиков

4 октября 2024 09:31
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Сызранку будут судить за организацию притона и незаконный оборот наркотиков

В Сызрани задержана 48–летняя местная жительница, подозреваемая в организации наркопритона.

В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.232 УК РФ «Организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». 

Следствием установлено, что в текущем году женщина неоднократно предоставляла свою жилую площадь наркозависимым знакомым для потребления наркотических и психотропных веществ, а также продавала им наркотические средства. В июле в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий она была задержана оперативниками при попытке продажи своему приятелю одного свертка с наркотическим средством общим весом не менее 0,21 г. В ходе обыска в ее квартире полицейские в присутствии понятых обнаружили 43 расфасованных свертка, в которых согласно заключению эксперта – криминалиста находилось наркотическое вещество героин в размере более 80 грамм и одноразовые шприцы, ложки, стеклянные бутылки и другие предметы, которые использовались для приготовления и употребления наркотических средств.

Местная жительница, ранее судимая за преступления в сфере незаконного оборота наркотиков, пояснила оперуполномоченным, что разрешала знакомым собираться у неё дома для потребления наркотиков за продукты питания и сигареты, а героин приобрела через сеть Интернет для дальнейшей продажи, но не смогла довести свой преступный умысел до конца, так как была задержана сотрудниками полиции.  

Теги: Стоп Наркотик

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