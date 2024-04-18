Сызранки зашли погреться в чужую квартиру и захватили оттуда пару гаджетов

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В сентябре прошлого года в дежурную часть города Сызрань поступило сообщение от местного жителя 1994 года рождения о хищении имущества из его квартиры, на общую сумму свыше 32 тысяч рублей.

Сотрудники полиции, прибывшие по указанному адресу, осмотрели место происшествия, опросили возможных свидетелей и потерпевшего. Со слов заявителя полицейские выяснили, что пропажу личного имущества, а именно музыкальной колонки и ноутбука, он обнаружил после приезда домой из больницы, куда его госпитализировали несколько дней назад.

При проверке возможных мест сбыта похищенного, сотрудники уголовного розыска обнаружили схожую по описанию с похищенной, музыкальную колонку и залоговые документы на ноутбук в одном из комиссионных магазинов города. Опросив работника ломбарда, полицейские выяснили, что указанное имущество поступило в магазин от жителя Сызрани 1982 года рождения, который находился в компании двух женщин.

В ходе проведенных оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции установили возможные места нахождения 42-летнего мужчины, опросили его и установили, что он заложил имущество по просьбе местной жительницы 1991 года рождения и её подруги 1997 года рождения. Оперативники задержали женщин, они сознались в хищении имущества из чужой квартиры.

В процессе проведения следственных действий и оперативных мероприятий установлено, что злоумышленницы после распития спиртных напитков на улице, замерзли и зашли в многоквартирный дом в поисках компании для продолжения вечера. Обнаружив приоткрытую дверь, проникли в чужую квартиру, откуда похитили ноутбук и колонку, которые впоследствии попросили сдать знакомого в ломбард. Полученные денежные средства, в размере 10 000 рублей, поделили и потратили на собственные нужды. Изъятая музыкальная колонка возвращена законному владельцу. Сотрудники полиции продолжают мероприятия по розыску оставшейся части похищенного имущества.

Уголовное дело с обвинительным заключением в отношении двух подруг направлено в Сызранский городской суд для рассмотрения по существу.