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Сызранка заявила в полицию на приятеля, желая отомстить ему

1 февраля 2023 10:03
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Сызранка заявила в полицию на приятеля, желая отомстить ему

 

В апреле 2022 года в дежурную часть МУ МВД России «Сызранское» обратилась местная жительница 2000 года рождения с просьбой привлечь к ответственности знакомого, который похитил у неё золотую цепочку и сотовый телефон. Материальный ущерб потерпевшая оценила на сумму 22 000 рублей. Заявительницу в установленном законом порядке полицейские предупредили об уголовной ответственности за заведомо ложные сведения о совершении преступления и о даче заведомо ложных показаний.   

В ходе опроса заявительницы сотрудники полиции заметили неточности в её показаниях, показаниях подозреваемого и очевидцев произошедшего. В ходе оперативно-разыскных мероприятий полицейские выяснили, что местная жительница вместе с приятелем сдала свой телефон в ломбард, где получила за него 6 000 рублей. Денежные средства они вдвоем потратили на алкоголь и еду.

Сама заявительница призналась, что, заявив на приятеля в полицию, хотела ему отомстить за то, что тот не помог ей выкупить телефон из ломбарда.

По сведениям полицейских, подозреваемая ранее к уголовной ответственности не привлекалась.

Как выяснили сотрудники полиции, золотую цепочку стоимостью около 10 000 рублей её знакомый 2003 года рождения действительно сорвал с шеи девушки во время застолья, в отношении него было возбуждено уголовное дело за грабеж. Мужчина был признан виновным в совершении преступления и судом ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком 9 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком.

Следственным Управлением МУ МВД России «Сызранское» в отношении местной жительницы возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 306 «Заведомо ложный донос» УК РФ и ч.1 ст.307 «Заведомо ложные показания». Расследование уголовного дела завершено и направлено в городской суд для рассмотрения по существу.

 

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