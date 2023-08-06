Сызранка "заминировала" здание органов власти

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В январе текущего года в вечернее время суток на телефон дежурной части МУ МВД России «Сызранское» поступило сообщение от оператора вызова экстренных оперативных служб о том, что женщина по телефону сообщила информацию о существующей угрозе зданиям органов государственной власти, расположенных на улице Советской города Сызрани.

Полицейские с применением технических средств проверили указанные в сообщении помещения и прилегающую территорию к ним. Предметов, представляющих угрозу жизни и здоровью людей, не обнаружили.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции установили личность сообщившей об угрозе. Ей оказалась жительница города Сызрани 1986 года рождения. Полицейские задержали её по месту проживания и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. В ходе опроса подозреваемая пояснила, что совершила звонок в трезвом состоянии из хулиганских побуждений, понимая, что сообщает заведомо ложные сведения. По сведениям сотрудников полиции, ранее 37- летняя сызранка привлекалась к уголовной ответственности за умышленное причинение легкого вреда здоровью и оскорбление представителя власти.

Следственным Управлением территориального органа внутренних дел возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 207 Уголовного кодекса Российской Федерации «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма». Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере от семисот тысяч до одного миллиона рублей либо лишение свободы на срок от шести до восьми лет. В настоящее время расследование уголовного дела завершено, вместе с обвинительным заключением оно направлено в Сызранский городской суд для рассмотрения по существу.

Сотрудники полиции напоминают гражданам о том, что ложное сообщение о существующей угрозе – преступление, за которое предусмотрена уголовная ответственность. Помимо полицейских необоснованно отвлекаются от выполнения своих функциональных обязанностей и другие специальные службы, призванные оказывать помощь в экстремальных ситуациях.