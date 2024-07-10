Сызранка украла телефон у подруги

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В дежурную часть отдела полиции по Юго-Западному району МУ МВД России «Сызранское» обратилась местная жительница 1980 года рождения с заявлением о хищении сотового телефона, стоимостью 19 999 рублей.



Из опроса заявительницы полицейские выяснили, что гаджет пропал, когда женщина отдыхала вместе со своей подругой в парке «Свечка» по пр. 50 лет Октября.



При отработке возможных мест сбыта похищенного сызранские оперативники обнаружили в одном из комиссионных магазинов города залоговые документы на пропавший телефон и изъяли их. Когда сотрудники уголовного розыска стали изучать документы, то увидели знакомую фамилию. Потерпевшая указала личные данные подруги, когда говорила о ней при опросе.



В ходе проведения оперативных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили место нахождение подруги, задержали и доставили местную жительницу 1990 года рождения в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. В беседе с полицейскими женщина призналась в краже сотового телефона и сообщила им, что похитила оставленный подругой на скамейке гаджет, надеясь, что та в силу алкогольного опьянения не заметит пропажи. Злоумышленница сразу избавилась от чужой сим-карты и сдала в ближайший ломбард. Вырученные от продажи украденного у подруги телефона деньги, потратила на собственные нужды.



По данным сотрудников полиции подозреваемая ранее не привлекалась к уголовной ответственности. Расследование продолжается. Сотрудники полиции проводят мероприятия по установлению местонахождения похищенного имущества.