Сызранка стала жертвой мошенничества с использованием современных технологий

Жительница Самарской области 1988 года рождения стала жертвой мошенничества с использованием современных технологий.

Женщина искала дополнительный заработок в Интернете и нашла интересное предложение: вакансия менеджера интернет-магазина. Откликнувшись, работодатель рассказала, что для началы работы необходимо оплатить обучение и приобрести доступ к специальному программному обеспечению. Сызранка, заинтересованная перспективой хорошего заработка перевела первую сумму — 7 тысяч рублей. Затем последовал запрос на более крупную сумму для «расширения возможностей». Не подозревая подвоха, она отправила ещё 37 тысяч рублей.

Позже злоумышленница попросила финальную сумму в 96 тысяч рублей для «активации полного доступа», женщина выполнила все требования и, следуя инструкциям мошенниницы, перевела свои накопления.

Злоумышленница перестала выходить на связь, после чего потерпевшая поняла, что сайт на который она заходила для «оформления»,оказался фейковым и обратилась за помощью в полицию. Возбуждено уголовное дело.