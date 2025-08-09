Я нашел ошибку
В Кремле подтвердили достижение договоренности о встрече на Аляске Путина и Трампа
В Тольятти устанавливаются очевидцы аварии и водитель, скрывшийся с места ДТП
Самарский аэропорт Курумоч открыли для полетов после двух часов закрытия
В Самарскую область приехал глава Минспорта России Михаил Дегтярев
Сызранка стала жертвой мошенничества с использованием современных технологий
В Кировском районе Самары иномарка сбила 17-летнего пешехода
25 пострадавших при взрыве газа в Стерлитамаке госпитализированы
Всероссийская перепись воробьёв стартовала с 9 августа
Сызранка стала жертвой мошенничества с использованием современных технологий

9 августа 2025 12:42
131
Сызранка стала жертвой мошенничества с использованием современных технологий

Жительница Самарской области 1988 года рождения стала жертвой мошенничества с использованием современных технологий.

Женщина искала дополнительный заработок в Интернете и нашла интересное предложение: вакансия менеджера интернет-магазина. Откликнувшись, работодатель рассказала, что для началы работы необходимо оплатить обучение и приобрести доступ к специальному программному обеспечению. Сызранка, заинтересованная перспективой хорошего заработка перевела первую сумму — 7 тысяч рублей. Затем последовал запрос на более крупную сумму для «расширения возможностей». Не подозревая подвоха, она отправила ещё 37 тысяч рублей.

Позже злоумышленница попросила финальную сумму в 96 тысяч рублей для «активации полного доступа», женщина выполнила все требования и, следуя инструкциям мошенниницы, перевела свои накопления.

Злоумышленница перестала выходить на связь, после чего потерпевшая поняла, что сайт на который она заходила для «оформления»,оказался фейковым и обратилась за помощью в полицию. Возбуждено уголовное дело.

Новости по теме
В Тольятти задержан участник мошеннической схемы «Ваш родственник попал в ДТП»
08 августа 2025, 09:55
В Тольятти задержан участник мошеннической схемы «Ваш родственник попал в ДТП»
Местный житель, представившись курьером, похитил у пожилой женщины сумму в размере 500 тысяч рублей. Криминал
262
Пожилая женщина передала мошенникам 900 000 рублей в Самарской области
08 августа 2025, 09:44
Пожилая женщина передала мошенникам 900 000 рублей в Самарской области
Неизвестный пригрозил возбуждением уголовного дела за содействие террористической деятельности. Криминал
228
Мошенники придумали новую схему с использованием «службы доставки»
08 августа 2025, 09:21
Мошенники придумали новую схему с использованием «службы доставки»
6 августа в МВД напомнили, что у жертв мошенников есть около 60 минут на то, чтобы сделать последствия преступления минимальными. Криминал
262
В центре внимания
В Самарскую область приехал глава Минспорта России Михаил Дегтярев
9 августа 2025  12:52
В Самарскую область приехал глава Минспорта России Михаил Дегтярев
114
Сегодня, 9 августа, на II очереди набережной Самары состоится масштабный спортивный фестиваль
9 августа 2025  11:26
Сегодня, 9 августа, на II очереди набережной Самары состоится масштабный спортивный фестиваль
180
Вячеслав Федорищев обратился к самарцам по случаю Дня физкультурника
9 августа 2025  10:10
Вячеслав Федорищев обратился к самарцам по случаю Дня физкультурника
162
Антон Алиханов и Вячеслав Федорищев обсудили развитие химической промышленности в рамках нацпроекта.
8 августа 2025  19:17
В Самарской области прошло совместное заседание комиссии Госсовета РФ и координационных советов по промышленности и химии
532
Антон Алиханов и Вячеслав Федорищев обсудили вопросы развития промышленного потенциала Самарской области
8 августа 2025  18:31
Антон Алиханов и Вячеслав Федорищев обсудили вопросы развития промышленного потенциала Самарской области
447
