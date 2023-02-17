Сызранка расплатилась в магазине сувенирной купюрой

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В дежурную часть МУ МВД России «Сызранское» обратился представитель одного из продуктовых супермаркетов города с заявлением о том, что покупательница расплатилась с кассиром за товар на сумму более 700 рублей денежной купюрой номиналом 5 000 рублей, не являющейся платежным средством (купюрой из банка приколов) и получила сдачу.

При изучении видеозаписей полицейские узнали в злоумышленнице свою подучетную, ранее судимую за имущественные преступления местную жительницу 1978 года рождения.

В ходе опроса задержанная вину в содеянном признала и пояснила, что вырученные денежные средства потратила на личные нужды.

Отделом дознания МУ МВД России «Сызранское» в отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 159 (мошенничество). Расследование продолжается.