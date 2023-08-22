Сызранка пыталась передать осужденному за убийство запрещенные предметы

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Сотрудники следственного изолятора №2 в городе Сызрань при досмотре посылки для осужденного К. обнаружили запрещенные предметы. Это 2 сотовых телефона, сим-карта зарядное устройство.

Посетители этого и других исправительных учреждений неоднократно пытались передавать запрещенные предметы. Их обнаруживали в посылочных ящиках, коробках конфет, пакетах с овощами и фруктами. По каждому факту предпринимались меры правового характера. Такие противоправные деяния влекут привлечение к административной или уголовной ответственности.