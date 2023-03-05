Сызранка лишилась телефона и денег в фитнес-студии

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Сотовый телефон возвращен законной владелице.

В октябре прошлого года в дежурную часть МУ МВД России «Сызранское» обратилась местная жительница 1965 года рождения с сообщением о хищении принадлежащего ей сотового телефона и кошелька с денежными средствами. Сумму причиненного материального ущерба заявительница оценила в 10 000 рублей.

При опросе заявительница пояснила полицейским, что имущество пропало из сумки, которую она, как и другие посетители, оставила в раздевалке фитнес- студии на подоконнике на время занятий в спортивном зале. Потерпевшая обнаружила пропажу в момент, когда она хотела оплатить тренировку. Женщина попыталась дозвониться на свой сотовый с телефона сотрудника фитнес-студии, но он был отключён. Тогда пенсионерка обратилась в полицию за помощью.

Прибывшие по указанному адресу сотрудники полиции осмотрели помещение раздевалки, установили и опросили очевидцев произошедшего. При проверке сотрудниками уголовного розыска возможных мест сбыта похищенного схожий по описанию телефон обнаружен в одном из комиссионных магазинов города. Полицейские изъяли приемную документацию и запись с камер видеонаблюдения, при просмотре которой опознали ранее неоднократно судимого за имущественные преступления мужчину. В ходе проведенных оперативных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили местонахождение злоумышленника, задержали и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. При опросе местный житель 1977 года рождения вину в содеянном признал и пояснил, что он, находясь в фитнес-студии, воспользовался тем, что в помещении раздевалки был один, забрал из сумки, находящейся на подоконнике, сотовый телефон и денежные средства в сумме 3000 рублей. Смартфон сдал в ломбард за 2000 рублей. Вырученные денежные средства потратил на алкоголь и еду.