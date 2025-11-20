Сызранка лишилась детского самоката около магазина

152

В октябре текущего года в дежурную часть МУ МВД России «Сызранское» обратилась 30-летняя местная жительница, которая сообщила о пропаже трюкового самоката стоимостью 4,5 тысячи рублей, которым пользовался её малолетний сын. Заявитель предоставила полицейским подробное описание двухколесного транспортного средства и документы на похищенное имущество.

Женщина пояснила, что пропажу обнаружила возле магазина на ул. Советской в Центральном районе города Сызрани. На время посещения торговой точки, после того как отвела сына в детский сад, она оставила самокат ребенка без антикражного устройства перед входом, прислонив к стене. Когда самостоятельные поиски детского транспортного средства не дали результата, она обратилась за помощью в полицию.

На записях видеонаблюдения оперуполномоченные увидели обстоятельства похищения и путь передвижения злоумышленника: мужчина вышел из соседнего с магазином здания, погрузил самокат в фургон с символикой одной из известных организаций, сел на пассажирское сиденье и уехал за пределы города.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность и местонахождение 52-летнего жителя Тольятти, который в день происшествия организовывал и осуществлял доставку товаров одной из онлайн-платформ. Мужчину задержали и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Задержанный признал вину в совершении противоправного деяния и раскаялся в содеянном. В дальнейшем, в присутствии понятых, ранее не судимый злоумышленник выдал похищенное имущество сотрудникам полиции.

В настоящее время отделом дознания МУ МВД России «Сызранское» в отношении жителя Тольятти по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.158 УК РФ «Кража», возбуждено уголовное дело. Оперативники вернули самокат законному владельцу.

Полиция призывает владельцев средств индивидуальной мобильности не оставлять свой транспорт без контроля даже на короткое время. Когда нет возможности найти помощника для присмотра за имуществом, следует обязательно зафиксировать его специальным замком с металлическим стержнем.