Я нашел ошибку
Главные новости:
В Гидрометцентре сообщили о теплой погоде в России на конец недели
В Гидрометцентре сообщили о теплой погоде в России на конец недели
В Самаре пройдет благотворительный фестиваль WOOF FEST для поддержки животных из приютов
В Самаре пройдет благотворительный фестиваль WOOF FEST для поддержки животных из приютов
Названы причины появления кругов и мешков под глазами
Названы причины появления кругов и мешков под глазами
Земля переживает всплеск магнитных бурь в 2025 году
Земля переживает всплеск магнитных бурь в 2025 году
35 новых КДМ выведут на уборку дорог Самары в зимний сезон
35 новых КДМ выведут на уборку дорог Самары в зимний сезон
Самарцы потратят на новогодние подарки в среднем 14 000 рублей
Самарцы потратят на новогодние подарки в среднем 14 000 рублей
Эксперт: приравнивание норм готовки в магазине к ресторану повысит цены
Эксперт: приравнивание норм готовки в магазине к ресторану повысит цены
Испания в сентябре нарастила поставки вина в Россию до максимума за год
Испания в сентябре нарастила поставки вина в Россию до максимума за год
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 80.94
-0.11
EUR 93.78
-0.15
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самаре пройдет благотворительный фестиваль WOOF FEST для поддержки животных из приютов
В Самарской области прошла защита проектов второго потока региональной программы «Наставничество»
В Самаре в «Заварке» пройдет лекция «Cоветский пир: между коллективной мечтой и личным праздником»
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Сызранка лишилась детского самоката около магазина

20 ноября 2025 09:47
152
Сызранка лишилась детского самоката около магазина

В октябре текущего года в дежурную часть МУ МВД России «Сызранское» обратилась 30-летняя местная жительница, которая сообщила о пропаже трюкового самоката стоимостью 4,5 тысячи рублей, которым пользовался её малолетний сын. Заявитель предоставила полицейским подробное описание двухколесного транспортного средства и документы на похищенное имущество.

Женщина пояснила, что пропажу обнаружила возле магазина на ул. Советской в Центральном районе города Сызрани. На время посещения торговой точки, после того как отвела сына в детский сад, она оставила самокат ребенка без антикражного устройства перед входом, прислонив к стене. Когда самостоятельные поиски детского транспортного средства не дали результата, она обратилась за помощью в полицию.

На записях видеонаблюдения оперуполномоченные увидели обстоятельства похищения и путь передвижения злоумышленника: мужчина вышел из соседнего с магазином здания, погрузил самокат в фургон с символикой одной из известных организаций, сел на пассажирское сиденье и уехал за пределы города.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность и местонахождение 52-летнего жителя Тольятти, который в день происшествия организовывал и осуществлял доставку товаров одной из онлайн-платформ. Мужчину задержали и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Задержанный признал вину в совершении противоправного деяния и раскаялся в содеянном. В дальнейшем, в присутствии понятых, ранее не судимый злоумышленник выдал похищенное имущество сотрудникам полиции.

В настоящее время отделом дознания МУ МВД России «Сызранское» в отношении жителя Тольятти по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.158 УК РФ «Кража», возбуждено уголовное дело. Оперативники вернули самокат законному владельцу.

Полиция призывает владельцев средств индивидуальной мобильности не оставлять свой транспорт без контроля даже на короткое время. Когда нет возможности найти помощника для присмотра за имуществом, следует обязательно зафиксировать его специальным замком с металлическим стержнем.

 

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
35 новых КДМ выведут на уборку дорог Самары в зимний сезон
20 ноября 2025  11:33
35 новых КДМ выведут на уборку дорог Самары в зимний сезон
118
Вячеслав Федорищев поздравил работников транспорта Самарской области
20 ноября 2025  10:08
Вячеслав Федорищев поздравил работников транспорта Самарской области
158
Открывая совещание, он сообщил о кадровых назначениях.
19 ноября 2025  15:03
Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание в областном правительстве
612
Все выявленные нарушения будут пресекаться в установленном законом порядке для обеспечения целостности бюджета и недопущения нерациональных трат.
18 ноября 2025  22:38
По поручению Вячеслава Федорищева в регионе инициирована проверка реализации программы КРСТ
1123
В настоящее время вакцинацию прошли 1 млн 630 тысяч жителей региона, что составляет 84% от плана вакцинации и 57% от численности населения.
18 ноября 2025  19:57
Вячеслав Федорищев о вакцинации против гриппа: задача обеспечить максимальную безопасность жителей Самарской области
1852
Весь список