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Сызранец забрал из магазина 14 банок тушенки

5 декабря 2023 11:06
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Сызранец забрал из магазина 14 банок тушенки

В дежурную часть МУ МВД России «Сызранское» обратился представитель одного из сетевых магазинов, который сообщил, что несколько минут назад из торгового зала мужчина открыто похитил продукты питания. 

Полицейские, прибыв по указанному адресу, опросили сотрудников магазина, изъяли и просмотрели записи с камер видеонаблюдения. Сотрудники полиции выяснили, что неизвестный мужчина не смотря на попытки одного из сотрудников торговой точки остановить его, открыто похитил 14 банок говяжьей тушенки.  Используя скриншот с видеозаписи, сотрудники полиции составили и распространили ориентировку с описанием предполагаемого злоумышленника среди личного состава полиции, Росгвардии и общественных организаций правоохранительной направленности.

Экипаж патрульно-постовой службы полиции в составе сержантов полиции Марии Кузнецовой и Михаила Моисеева находился недалеко от места происшествия, когда от дежурного поступила ориентировка на розыск подозреваемого в хищении из магазина. На маршруте патрулирования возле одного из многоквартирных домов полицейские обратили внимание на мужчину, схожего по приметам с разыскиваемым. Патрульные задержали его и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Им оказался ранее неоднократно судимый за кражи местный житель 1999 года рождения. В ходе личного досмотра в присутствии понятых у задержанного изъяли 4 банки мясных консервов.  Мужчина сознался в совершении преступления и пояснил, что остальное украденное он уже успел сбыть незнакомым людям на улице.

Отделом дознания МУ МВД России «Сызранское» в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.161 УК РФ «Грабеж». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет. Сотрудники полиции продолжают мероприятия по установлению всех фактов противоправной деятельности фигуранта уголовного дела и напоминают, что чем скорее информация о преступлении поступит в полицию, тем больше шансов, что злоумышленник будет пойман, а имущество возвращено законному владельцу.

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