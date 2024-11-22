Сызранец влюбился и стал жертвой мошенников

137

В полицию обратился 29-летний житель Сызрани. Мужчина рассказал, что два месяца назад в одной из социальных сетей познакомился с покорившей его сердце жительницей соседней области.

Спустя время он предложил подруге приехать и погостить у него. От предложения она отказалась, аргументируя тем, что в силу своих принципов не сможет жить у него дома, а гостиницу оплатить не сможет. Будучи настоящим джентльменом потерпевший сразу же узнал у нее номер счета, на который перевел 50 тысяч рублей на все необходимые расходы. Вот только после этого девушки и след простыл. Возбуждено уголовное дело.