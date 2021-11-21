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Сызранец украл у пенсионерки телефон и списал деньги

21 ноября 2021 12:02
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Сызранец украл у пенсионерки телефон и списал деньги

В июне текущего года в полицию обратилась местная жительница 1941 года рождения. Пенсионерка рассказала полицейским, что неизвестный похитил у нее сотовый телефон, в котором было установлено приложение «Мобильный банк» и перевел с ее счета денежные средства.

Полицейские подробно опросили потерпевшую, которая пояснила, что оставила телефон на лавочке по время прогулки во дворе. Обнаружив пропажу, пенсионерка вернулась на прежнее место, но телефона уже был похищен.  Спустя несколько дней с банковской карты, привязанной к номеру телефона, были переведены на чужой счет денежные средства в размере тысячи рублей.

В ходе проверки мест возможного сбыта похищенного сотрудники полиции в одном из ломбардов обнаружили сотовый телефон, схожий по приметам с разыскиваемым, который сдал местный житель. 

Оперативники установили местонахождение предполагаемого злоумышленника и доставили его в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Задержанный пояснил, что увидел на лавочке сотовый телефон и забрал его себе. Затем, выяснив, что к этому телефону привязана банковская карта, перевел деньги на счет своего знакомого.

По данным полиции, подозреваемый – мужчина 1993 года рождения, ранее неоднократно судим за совершение имущественных преступлений.

Возбуждено уголовное дело, сообщае облМВД.

Похищенный телефон полицейские вернули законной владелице.

Теги: Уголовное дело

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