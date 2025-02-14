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Сызранец украл дрель у бывшего работодателя

14 февраля 2025 09:27
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Сызранец украл дрель у бывшего работодателя

В конце декабря прошлого года в дежурную часть МУ МВД России «Сызранское»  обратился  39-летний местный житель, который сообщил о пропаже принадлежащего ему имущества, стоимостью 10 000 рублей.

    При опросе заявителя полицейские выяснили, что из цеха по производству бетонных блоков, который арендует мужчина, пропала дрель-шуруповерт  в комплекте с аккумулятором и зарядным устройством.

Заявитель предоставил сотрудникам полиции запись с камеры видеонаблюдения, на которой зафиксирован момент хищения: один из сотрудников, накануне уволенный за некачественную работу, при выходе из цеха забирает с собой электроинструмент. Предприниматель не смог своими силами вернуть имущество и обратился за помощью в полицию.

      Во время оперативно-разыскных мероприятий, при проверке возможных мест сбыта похищенного, оперативники из комиссионного магазина изъяли залоговые документы на электроинструмент, схожий по описанию с похищенным. Данные клиента ломбарда совпали со сведениями, указанными заявителем.  Сотрудники полиции установили местонахождение 38-летнего жителя Сызрани и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

    Задержанный признал вину в совершении противоправного деяния и сообщил сотрудникам полиции, что вырученные 2000 рублей от продажи чужого имущества потратил на алкоголь и продукты питания. 

По данным сотрудников полиции злоумышленник ранее привлекался к уголовной ответственности за мошенничество, но уголовное дело суд прекратил за примирением сторон.

  В настоящее время следственным управлением МУ МВД России «Сызранское» местному жителю предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п.в ч.2 ст.158 УК РФ (кража, с причинением значительного ущерба гражданину). Уголовное дело направлено в Сызранский городской суд для рассмотрения по существу.

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