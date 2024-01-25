Сызранец украл 27 пачек масла и продал прохожим

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В дежурную часть МУ МВД России «Сызранское» за помощью обратился представитель сетевого магазина, расположенного на улице Лазо в г. Сызрани. Сотрудник торговой точки сообщил, что неизвестный, находясь в зале, под видом покупателя, похитил 27 пачек сливочного масла. Стоимость ущерба, согласно представленной документации, составила около 5 000 рублей.

Полицейские, прибыв по указанному адресу, опросили работников магазина, изъяли и просмотрели записи с камер видеонаблюдения. Используя скриншот с видеозаписи, составили и распространили ориентировку с описанием предполагаемого злоумышленника среди личного состава полиции, Росгвардии и общественных организаций правоохранительной направленности.

Через несколько дней после поступления заявления в дежурную часть, сотрудники патрульно-постовой службы, находясь на маршруте патрулирования, заметили мужчину, по приметам схожего с разыскиваемым. Патрульные задержали его и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Ранее неоднократно судимый за кражи и грабеж местный житель 1996 года рождения сознался в совершении противоправного деяния. В ходе опроса злоумышленник пояснил, что похищенный товар успел продать прохожим на улице, а вырученные средства потратить на собственные нужды

Отделом дознания МУ МВД России «Сызранское» в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.158 УК РФ «Кража». Сотрудники полиции продолжают мероприятия по установлению всех фактов противоправной деятельности фигуранта уголовного дела и проверяют его на причастность к совершению аналогичных преступлений на территории города.