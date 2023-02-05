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Сызранец украл гусей, бочку и рыболовные сани

5 февраля 2023 11:43
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Сызранец украл гусей, бочку и рыболовные сани

За две недели до нового года в дежурную часть МУ МВД России «Сызранское» обратился местный житель 1965 года рождения. Мужчина пояснил, что из сарая, находящегося на придомовой территории, пропали два гуся серого цвета, возрастом 2 года. Кроме того, неизвестный злоумышленник похитил пластиковую бочку с крышкой, рыболовные сани и другое имущество. Материальный ущерб потерпевший оценил на сумму более 14 000 рублей.

На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа. При осмотре места происшествия было установлено, что неизвестный проник в сарай, перепрыгнув через невысокий забор.  Полицейские выяснили у потерпевшего, что помещение не запиралось на замок и на момент хищения хозяина дома не было. Сотрудники полиции опросили соседей, установили возможных свидетелей произошедшего и провели подомовой обход.

Сотрудники уголовного розыска проверили на причастность лиц, ранее привлекавшихся к уголовной ответственности за аналогичные преступления. В ходе оперативно-разыскных мероприятий у полицейских появилась информация о том, что к краже может быть причастен 27-летний местный житель.

Сотрудники полиции задержали предполагаемого злоумышленника по месту жительства. В ходе досмотра в доме мужчины обнаружили похищенное имущество.

Задержанный в содеянном сознался и сообщил, что похищенной птицей распорядился по собственному усмотрению, а гусиные перья, которые оперативники обнаружили в его жилище около печки, оставил на поплавки.

По данным сотрудников полиции, мужчина ранее привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления, нанесение побоев и умышленное причинение вреда здоровью.

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