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Сызранец похитил из поликлиники компьютерное оборудование

16 апреля 2023 11:42
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Сызранец похитил из поликлиники компьютерное оборудование

Сотрудники полиции при отработке возможных мест сбыта похищенного обнаружили украденный монитор в одном из комиссионных магазинов города.

В ноябре прошлого года, в полицию обратился представитель одного из медицинских учреждений города с сообщением о том, что неизвестный злоумышленник похитил компьютерное оборудование из кабинета поликлиники. Причиненный материальный ущерб поликлиническому отделению был оценен на сумму более 14 500 рублей.

На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа. Полицейские осмотрели кабинет, изъяли и изучили записи с камер видеонаблюдения и выяснили, что неизвестный злоумышленник проник в помещение, расположенное на первом этаже здания поликлиники через окно, так как оно было приоткрыто. После чего с рабочего стола доктора - терапевта похитил   системный блок, клавиатуру с мышью, монитор, флешку и опять через окно скрылся с места происшествия. 

При отработке возможных мест сбыта похищенного сотрудники уголовного розыска обнаружили украденный монитор в одном из комиссионных магазинов города.  Опросив продавца торговой точки, полицейские выяснили, что компьютерная техника поступила в магазин в ночь  совершения преступления от жителя Сызранского района 1998 года рождения, ранее неоднократно привлекавшегося к уголовной ответственности за имущественные преступления.

В ходе проведенных оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции установили возможные места нахождения подозреваемого, задержали его и доставили в территориальное отделение внутренних дел для дальнейшего разбирательства. Мужчина признал свою вину в совершении противоправного деяния и рассказал сотрудникам полиции, что в тот вечер, находясь в состоянии алкогольного опьянения, шел мимо медицинского учреждения, увидел приоткрытое окно в кабинете и решил похитить имущество. Системный блок, клавиатуру, мышку и флешку он продал случайному прохожему за 1000 рублей, монитор сдал в комиссионный магазин за 2 100 рублей, а вырученные деньги потратил на такси и продукты питания.

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