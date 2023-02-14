Сызранец обокрал кондитерскую и оставил следы крови

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В ноябре 2022 года в дежурную часть МУ МВД России «Сызранское» поступило заявление от владелицы одной из кондитерских, расположенных в центре города, в котором она просит привлечь к уголовной ответственности неизвестное ей лицо, совершившее хищение принадлежащего ей имущества.

В ходе опроса потерпевшая сообщила, что из магазина пропали денежные средства в размере 5 545 рублей, контрольно-кассовая техника, фискальный накопитель, терминал оплаты, рация в комплекте с зарядным устройством и наушниками. Общая сумма причинённого ущерба по оценке заявительницы составила 43 000 рублей. При изучении записей с камер видеонаблюдения оперативники установили, что злоумышленник проник в помещение в темное время суток, разбив стекло входной двери магазина. Полицейские составили ориентировку с описанием примет злоумышленника, которую довели до личного состава сызранского гарнизона полиции, сотрудников Росгвардии и общественных организаций правоохранительной направленности. В ходе осмотра места происшествия экспертами-криминалистами были изъяты осколки стекла со следами бурого цвета, бумажные салфетки с пятнами бурого цвета. Изъятое направлено следователем на экспертизу.

В ходе патрулирования одного из районов города сотрудники патрульно-постовой службы заметили мужчину, схожего по приметам с разыскиваемым, который при виде полицейских попытался скрыться, но в результате непродолжительной погони был задержан патрульными и доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. При опросе задержанный вину в содеянном признал и пояснил, что похищенное имущество хотел продать, а вырученные денежные средства потратить на личные нужды, но не успел. После чего указал местонахождение похищенного, которое было изъято и возвращено законному владельцу.

Экспертами были получены образцы ДНК для сравнительного исследования с образцами, изъятыми из магазина. Экспертиза подтвердила факт нахождения подозреваемого на месте происшествия.

Обвинительное заключение направлено в Сызранский городской суд.