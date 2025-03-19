Сызранец, обнаружив незапертую дверь, зашел в квартиру и похитил 9 тысяч рублей

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В дежурную часть МУ МВД России «Сызранское» обратилась 75-летняя женщина с заявлением о краже. Пенсионерка рассказала полицейским, что стала жертвой квартирной кражи.

Сотрудники полиции подробно опросили потерпевшую и установили, что накануне она не заперла входную дверь на ночь, а утром обнаружила пропажу 9 тысяч рублей из кошелька, лежащего на тумбе в прихожей.

Во время опроса жильцов подъезда оперуполномоченные уголовного розыска выяснили, что прошлой ночью в одной из квартир проходило застолье шумной компании. Оперативники пообщались с хозяином жилья и его приятелем – ранее судимым за кражу 31-летним мужчиной, который заметно нервничал.

Полицейские задержали гостя и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. В ходе опроса он сознался в содеянном и, в присутствии понятых, выдал полицейским похищенные у пенсионерки деньги.

По словам злоумышленника, он случайно обнаружил незапертую дверь и, беспрепятственно проникнув в квартиру, похитил деньги.

Следственным управлением МУ МВД России «Сызранское» в отношении фигуранта по признакам преступления, предусмотренного п. а части 3 статьи 158 УК РФ (кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище), возбуждено уголовное дело.

Расследование продолжается.