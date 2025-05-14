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Сызранец избил знакомого за то, что тот выпил спиртное один

14 мая 2025 10:47
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Сызранец избил знакомого за то, что тот выпил спиртное один

В конце октября прошлого года в полицию поступило сообщение из медицинского учреждения о госпитализации жителя Сызрани с травмами головы и тела различной степени тяжести, полученными в ходе бытового конфликта.

Сотрудники органов внутренних дел произвели изъятие медицинской документации и провели опрос потерпевшего в больнице. Согласно показаниям пострадавшего местного жителя 1975 года рождения, в процессе совместного употребления алкогольных напитков со знакомым, между ними произошел конфликт, во время которого ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за умышленное уничтожение чужого имущества приятель 1977 года рождения нанес ему множественные удары руками и ногами.

Виновник пояснил, что выделил потерпевшему 500 рублей на покупку алкоголя и сигарет.  После того, как узнал, что товарищ употребил спиртное без него, испытал негативные эмоции, не сдержался и избил сызранца. Согласно заключению эксперта, здоровью потерпевшего причинен тяжкий вред.

Также в производстве следственного управления МУ МВД России «Сызранское» находились два уголовных дела, по которым мужчина допрошен в качестве подозреваемого в совершении краж. По версии следствия в октябре прошлого года злоумышленник проник в гараж на улице Образцовская, откуда похитил упаковку минеральной воды, а еще через месяц он же похитил мобильный телефон со стойки в одном из банков, когда сотрудница отвлеклась.

Уголовные дела, возбужденные в отношении 48-летнего местного жителя по признакам преступлений, предусмотренных ч.1 ст.111 УК РФ, ч.1, 2 ст.158 УК РФ расследованы, объединены в одно производство и с утверждённым обвинительным заключением в отношении фигуранта направлены в суд для рассмотрения по существу.

 Местному жителю назначено наказание в виде двух лет лишения свободы условноа. Вместе с тем, согласно решению суда, мужчина освобожден от уголовной ответственности по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1, ч. 2 ст. 158 УК РФ, в связи с примирением сторон.

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