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Сызранец, используя свой персональный логин и пароль, предоставлял без согласия абонента детализацию телефонных звонков

16 апреля 2024 12:01
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Сызранец, используя свой персональный логин и пароль, предоставлял без согласия абонента детализацию телефонных звонков

24-летний житель Сызрани, используя свой персональный логин и пароль для входа в базу данных компании, предоставлял без согласия абонента детализацию телефонных звонков и другую охраняемую законом информацию о клиентах через один из популярных мессенжеров третьим лицам за денежное вознаграждение. Кроме того, сызранец обвиняется в совершении мошеннических действий с использованием своего служебного положения.

Возбужденные в отношении злоумышленника уголовные дела сызранскими следователями соединены в одно производство, расследованы и с утвержденным обвинительным заключением в отношении ранее не судимого местного жителя направлены в городской суд для рассмотрения по существу.

Благодаря профессиональным действиям следователей и оперативных сотрудников городского ОВД потерпевшей от мошенничества во время расследования возмещён материальный ущерб в размере свыше 9 тысяч рублей.

В судебном заседании подсудимый вину в совершении преступлений признал полностью, с предъявленным ему обвинением согласился, в содеянном раскаялся.

Мужчине, с учётом всех обстоятельств по делу, назначено наказание в виде лишения свободы на срок два года условно с испытательным сроком в 2 года, в течение которого условно осужденный должен своим поведением доказать свое исправление. Приговор вступил в законную силу.

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