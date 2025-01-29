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Сызранец хранил наркотик в сувенирном лапте

29 января 2025 12:57
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Сызранец хранил наркотик в сувенирном лапте

В сентябре прошлого года сотрудниками полиции МУ МВД России «Сызранское» от неравнодушных граждан получена информация о причастности ранее судимого за разбой и хранение запрещенных веществ наркозависимого местного жителя к незаконному обороту наркотиков.

С целью проверки информации полицейские в присутствии понятых и с согласия собственника провели обследование жилища 47-летнего мужчины. В шкафу полицейские обнаружили и изъяли пакетики с порошкообразным веществом. Как пояснил хозяин дома, это наркотики, которые он нашел в районе Монгоры и хранил для собственного употребления.

Исследование показало, что вещество в полиэтиленовых свертках, обнаруженных в керамической кружке, сувенире в виде лаптя и  металлическом портсигаре, содержит в своем составе наркотическое средство – метадон (фенадон, долофин) в крупном размере.

Задержанному предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 228 УК РФ. Уголовное дело с обвинительным заключением в отношении местного жителя направлено в суд для принятия решения по существу.

Сызранский городской суд Самарской области доказательства, собранные сотрудниками территориального органа внутренних дел, признал достаточными для вынесения фигуранту обвинительного приговора. Мужчине, с учетом всех обстоятельств по делу,  назначено наказание в виде трех лет лишения свободы условно. Кроме того преступник обязан  пройти курс лечения и медико-социальной реабилитации у врача-нарколога. Приговор вступил в законную силу.

Теги: Стоп Наркотик

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