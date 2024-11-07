Сызранец хотел заработать на килограмме марихуаны

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Во время несения службы на контрольно-пропускном пункте «Рубеж» в городе Тольятти инспекторы дорожно-патрульной службы остановили для проверки автомашину Range Rover. Полицейские обратили внимание, что водитель начал заметно нервничать, когда они попросили его показать документы. В ходе досмотра иномарки в присутствии понятых, полицейские обнаружили и изъяли из подушки подголовника полимерный пакет с веществом растительного происхождения внутри. Житель Сызранского района 1974 года рождения был задержан и доставлен в территориальный орган внутренних дел для дальнейшего разбирательства.

В ходе предварительного следствия сотрудники полиции осмотрели место жительства безработного мужчины, где также обнаружили и изъяли свертки с веществом растительного происхождения внутри.

Изъятое сотрудники правоохранительных органов направили в Экспертно-криминалистический центр Управления МВД России по городу Тольятти. По результатам исследования, изъятое является наркотическим средством – марихуаной, общей массой свыше 1 килограмма.

Задержанный мужчина, ранее судимый за незаконный оборот наркотиков, пояснил полицейским, что в сети Интернет узнал о работе курьером и связался с оператором. «Работодатель» пообещал ему высокий заработок и уточнил, что его обязанность – забрать из тайника наркотическое средство, расфасовать на малые дозы, спрятать и зафиксировать месторасположение с помощью фотосъемки. Он только забрал наркотики для фасовки, когда его остановили сотрудники ДПС.

Полицейские устанавливают его причастность к аналогичным преступлениям, а также каналы поступления наркотических средств на территорию Самарской области и лиц, причастных к противоправной деятельности.