Сын и теща Стаса Намина были убиты в подмосковном коттедже

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Тела пенсионерки и ее 30-летнего внука с ножевыми ранениями найдены в коттедже в деревне Крюково, подозреваемый в убийстве задержан. Об этом ТАСС сообщили в ГСУ СК РФ по Московской области.

В правоохранительных органах ТАСС уточнили, что речь идет об убийстве 30-летнего сына рок-музыканта Стаса Намина Артема Микояна и бабушки Артема Полины Ткаченко, по предварительным данным, подозреваемый - старший сын музыканта Роман Микоян. "Следователем следственного отдела ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по факту обнаружения в частном домовладении в деревне Крюково тел пенсионерки и ее 30-летнего внука с колото-резаными ранениями (п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ). По подозрению в совершении преступления задержан их родственник", - говорится в сообщении подмосковного главка СК РФ.

По словам собеседника РБК, подозреваемый самостоятельно вызвал наряд полиции.

На месте происшествия работают следователи и криминалисты.

Фото: freepik.com