Суд арестовал подозреваемого в убийстве одного из создателей «Спутника V»

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Хорошевский районный суд Москвы в пятницу, 3 марта, избрал меру пресечения Алексею Змановскому, подозреваемому в убийстве научного сотрудника Центра Гамалеи Андрея Ботикова. Об этом сообщили в пресс-службе суда, пишут "Известия".

Обвиняемый заключен под стражу до 2 мая 2023 года. Как напомнили в суде, потерпевший являлся одним из разработчиков вакцины «Спутник V». Обвиняемый в суде вину признал.

Тело Ботикова обнаружили 2 марта в квартире жилого дома на улице Рогова на северо-западе Москвы. Личность подозреваемого установили, им оказался ранее судимый за похищение человека Змановский.

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