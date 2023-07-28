Строитель из Кинеля поверил мошенникам в Вайбере и отдал 600 тысяч

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Внимание! Сотрудники банков не пишут клиентам в социальных сетях! Не ведитесь на уловки мошенников.



Жителю Кинельского района 1978 года рождения, работающему в строительной компании, написал в одном из менеджеров неизвестный и представился сотрудником службы безопасности банка. Собеседник сообщил, что с банковской карты мужчины мошенники пытаются похитить все сбережения. Мужчина проигнорировал сообщение, но через некоторое время ему поступило еще одно смс от якобы сотрудника правоохранительных органов, который пояснил, что нужно обязательно выполнить все инструкции от банковского работника и перечислить деньги на безопасный счет. Поверив, житель Кинеля, перевел более 600 тысяч рублей, после чего оба собеседника удалили все переписки и перестали выходить на связь. Поняв, что стал жертвой мошенников, мужчина обратился в ближайший отдел полиции за помощью. По данному факту возбуждено уголовное дело.