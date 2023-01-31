Сожитель на почве ревности повредил глаза возлюбленной в Тольятти

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В отношении 24-летнего местного жителя возбуждено уголовное дело.

В дежурную часть отдела полиции Автозаводского района 2 из лечебного учреждения поступило сообщение об обращении в травмпункт местной жительницы 1981 года рождения с травмой, полученной в ходе бытового конфликта, вследствие применения перцового газового баллончика.

Для выяснения деталей случившегося по месту проживания женщины выехал участковый уполномоченный полиции. Полицейский опросил пострадавшую и очевидцев, произвел осмотр места происшествия, изъял у заявительницы медицинские документы из лечебного учреждения. При опросе женщина пояснила, что она в состоянии алкогольного опьянения вернулась домой, где проживала совместно с гражданским мужем. Между сожителями на почве ревности возник конфликт, в ходе которого мужчина распылил в лицо потерпевшей содержимое перцового газового баллончика. После чего выставил женщину на лестничную площадку, потерпевшая вызвала скорую помощь, которая доставила ее в медицинское учреждение.

Полицейский задержал злоумышленника по месту жительства и доставил в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. В ходе опроса задержанный вину признал и пояснил, что не смог совладать с эмоциями.

Участковым уполномоченным полиции потерпевшая – ранее не судимая, местная жительница направлена на прохождение судебно-медицинской экспертизы, по результатам которой установлено, что противоправными действиями сожителя ее здоровью причинен легкий вред.

Отделом дознания отдела полиции по Автозаводскому району 2 У МВД России по г. Тольятти в отношении ранее не судимого 24-летнего местного жителя по признакам преступления, предусмотренного п. в ч. 2 ст. 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью), возбуждено уголовное дело. Санкция инкриминируемой злоумышленнику статьи предусматривает наказание в виде обязательных работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительных работ на срок до одного года, либо ограничения свободы на срок до двух лет, либо принудительных работ на срок до двух лет, либо ареста на срок до шести месяцев, либо лишения свободы на срок до двух лет.

Сотрудники полиции продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.

Своевременное вмешательство неравнодушных людей способно предотвратить или остановить насилие. Если вы стали очевидцем правонарушения, сообщите о нем в полицию любым из указанных способов: лично в ближайший отдел полиции, по телефону дежурной части или 102.