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Сотрудница стоматологической клиники в Самаре похитила у работодателя свыше 250 000 рублей

30 августа 2022 09:28
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Сотрудница стоматологической клиники в Самаре похитила у работодателя свыше 250 000 рублей

В Самаре окончено предварительное расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 26-летней жительницы Самарской области – бывшей сотрудницы стоматологической клиники, расположенной на территории Советского района. Женщина похитила у своего работодателя свыше 250 000 рублей.

Из материалов уголовного дела следует, что в июне 2022 года администратор организации 1995г.р. в течение нескольких дней получала от пациентов наличные денежные средства в счет оплаты работы стоматолога клиники, а в бухгалтерской системе она ставила отметку «безналичная оплата», тем самым присваивая деньги. Также она получала из кассы клиники наличные денежные средства, оформляя их при этом, как произведенную оплату контрагентам. Хищение было обнаружено в ходе проведенной инвентаризации.

Свою вину ранее не судимая девушка признала и сообщила следователям, что похищенные ею денежные средства были необходимы для погашения кредита, оплаты медицинских услуг и аренды жилья. Злоумышленница рассчитывала на то, что никто не узнает о ее действиях, а когда придут новые пациенты, она закроет недостачу, а позже, при наличии денежных средств, погасит оставшуюся задолженность перед клиникой.

В настоящее время уголовное дело, с утвержденным обвинительным заключением, направлено в Советский районный суд г. Самары для рассмотрения по существу.

Теги: Кража

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