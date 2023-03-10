Сотрудница магазина в Тольятти вырвала из рук грабителя швейную машинку

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В отдел полиции по Автозаводскому району от работника торговой точки поступило сообщение об открытом хищении швейной машинки в одном из сетевых магазинов, расположенных на улице Тополиной в Автозаводском районе города.

Прибывшие по указанному адресу сотрудники полиции опросили работников магазина, изъяли и просмотрели записи с камер видеонаблюдения, в результате чего установлено, что посетитель торговой точки взял с прилавка швейную машинку и, минуя кассовую зону, попытался выбежать из магазина. Работник торговой точки, догнав злоумышленника, выхватила из его рук товар. Злоумышленник скрылся.

Полицейские составили и распространили ориентировку с приметами правонарушителя среди личного состава отдела полиции, в которой участковый уполномоченный полиции узнал своего подучетного, проживающего на его административном участке. Сотрудник полиции задержал злоумышленника и доставил в территориальный отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

В ходе опроса задержанный вину в содеянном признал и пояснил, что хотел похитить швейную машинку и в дальнейшем реализовать в одном из ломбардов города.