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Сотрудники Росгвардии задержали в Екатеринбурге двух наркокурьеров в форме полицейских

9 февраля 2022 19:55
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Молодые люди не смогли предоставить росгвардейцам служебные удостоверения.

Сотрудники Росгвардии задержали в Екатеринбурге двух наркокурьеров в форме полицейских. Об этом 9 февраля сообщила пресс-служба Уральского округа войск нацгвардии РФ, передают "Известия".

Молодые люди в форме правоохранителей сначала привлекли внимание местных жителей. Прохожие решили, что неизвестные распространяют наркотики, и вызвали на место происшествия наряд полиции.

Экипаж прибыл на улицу Июльскую, где находились двое подозрительных мужчин. 

Молодые люди не смогли предоставить росгвардейцам служебные удостоверения, экипаж доставил их в отделение полиции для дальнейшего разбирательства.

«В ходе осмотра в присутствии понятых у задержанных изъяты и направлены на исследование более 30 свертков с сомнительным содержимым, предположительно наркотиком синтетического происхождения», — добавили в Росгвардии.

Как отметил начальник пресс-службы главка полиции по Свердловской области Валерий Горелых, один из задержанных ранее уже отбывал наказание в местах лишения свободы за причастность к краже, грабежу и мошенничеству. Второй мужчина ранее судим за незаконный оборот наркотиков, кражу и серьезное ДТП.

 

Фото пресс-службы Управления Росгвардии по Свердловской области

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