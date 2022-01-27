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Сотрудники полиции разыскивают подозреваемого в краже в храме Тольятти

27 января 2022 10:15
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Сотрудники полиции разыскивают подозреваемого в краже в храме Тольятти

16 января текущего года в Тольятти к полицейским за помощью обратилась местная жительница. Женщина пояснила, что по окончании мероприятия в одном из храмов Автозаводского района она не обнаружила сумку, которую ненадолго оставляла без присмотра. В сумке находились банковские карты, сотовый телефон и денежные средства. Предположив, что сумку украли, женщина проследовала в ближайший отдел полиции, по пути она зашла в банковское учреждение и заблокировала одну из карт.

В ходе опроса сотрудник полиции предложил заявительнице свой телефон для блокирования карты другого банка. Воспользовавшись помощью оперуполномоченного, женщина обнаружила, что с незаблокированной карты в нескольких торговых точках произошли списания денежных средств. С учетом похищенного в храме, жительница Тольятти оценила причиненный ей материальный ущерб как значительный, в размере 12 тысяч рублей.

Отделом по расследованию преступлений, совершенных на территории Автозаводского  района СУ УМВД России по г. Тольятти по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину), возбуждено уголовное дело.

В ходе расследования уголовного дела сотрудниками полиции осмотрено место происшествия, опрошены работники торговых точек, где происходили списания денежных средств с похищенной карты, просмотрены и изъяты записи с камер видеонаблюдения, на которых запечатлен мужчина, использующий карту для оплаты покупок.

Ориентировка с фото и описанием примет подозреваемого доведена до личного состава полиции тольяттинского гарнизона и соседних районов, а также до сотрудников Росгвардии и общественных организаций правоохранительной направленности.

Розыск подозреваемого продолжается.

Приметы подозреваемого: мужчина, на вид 30-35 лет, славянской внешности, рост 175-180 см.

Был одет:  куртка черного цвета с капюшоном и замком синего цвета, спортивные штаны, шапка с надписью «Adidas» и кроссовки черного цвета.

Сотрудники полиции обращаются к возможным очевидцам, а также ко всем, кто имеет сведения о личности или местонахождении разыскиваемого, с просьбой не оставаться безучастными, проявить активную гражданскую позицию и сообщить информацию в ближайший отдел полиции, по телефонам: 8(8482) 93-61-00, 93-63-12, 89874590432  или по телефону вызова экстренных служб 112.

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