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Состоящий на профилактическом учете жигулевец украл телевизор у соседа

2 апреля 2023 10:33
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Состоящий на профилактическом учете жигулевец украл телевизор у соседа

В марте текущего года в дежурную часть О МВД России по городу Жигулевску обратился 55-летний местный житель с сообщением о краже телевизора из комнаты в общежитии. Потерпевший оценил общий ущерб на сумму 10 тысяч рублей. 

Сотрудники следственно-оперативной группы установили, что в квартиру вошли через дверь, которая была прикрыта. Полицейские опросили потерпевшего, установили возможных очевидцев произошедшего, провели поквартирный обход.

Полицейские выяснили, что в соседней комнате проживает безработный, ранее неоднократно судимый за кражи 29-летний мужчина, который с января текущего года состоит на профилактическом учете, как лицо условно осужденное. Соседа дома не оказалось, но жильцы дома видели, как он в спешке выходил из подъезда с телевизором в руках.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска в кратчайшее время задержали подозреваемого вместе с телевизором на одной из улиц города и доставили в территориальный отдел внутренних дел для дальнейшего разбирательства.  

В ходе опроса подозреваемый 1994 года рождения признался в совершении противоправного деяния и рассказал, что, увидел, как сосед ушел из комнаты и решил воспользоваться этим моментом, знал, что дверь Возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.  Похищенное имущество возвращено законному владельцу.

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